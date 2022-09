La revue de presse : la victoire de Remco et la contre-offensive ukrainienne

"L’Ukraine crée la surprise avec une contre-offensive réussie", titre De Morgen.

De Standaard parle même de "coup de massue" donné à la Russie.

En seulement six jours, l’Ukraine a récupéré 3000 kilomètres carrés de la région de Kharkiv. On parle de dizaines de villes et villages ukrainiens.

De Morgen nuance : oui c’est un joli coup pour Volodymyr Zelensky, mais on ne peut pas encore parler de tournant dans cette guerre.

La Dernière Heure souligne l'"indéniable abnégation ukrainienne", la "remarquable volonté de reprendre ce qui lui a été volé".

"Mais gare à l’excès tout de même", prévient l’éditorialiste de la Dernière Heure. "Le toujours volubile Volodymyr Zelensky, se félicitant de ces succès militaires, ne s’est pas privé de déclarer que "ces derniers jours, l’armée russe nous montre ce qu’elle a de mieux : son dos". On l’a lu et relu, dit et redit : humilier la Russie est un jeu qui nous semble particulièrement dangereux. Poutine a bien des défauts, mais il ne manque ni de moyens, ni de réserves militaires, ni de fierté ou de détermination. A trop moquer le dos de son armée, qu’on ne soit pas surpris de la voir bomber le torse."