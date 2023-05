La revue de presse : la Turquie vers un second tour de présidentielle

La question travaille les éditorialistes belges : aux prochaines élections, il va falloir séduire l’électeur. Lui donner, en somme, envie de venir voter, et ça n’est pas gagné, estime Le Soir. En ce moment, constate le quotidien, c’est la Flandre qui dicte l’agenda politique. "Vooruit, Groen et PVdA forment potentiellement un bloc très fort, face à la droite et à l’extrême droite. Ou – justement, le Vlaams Belang se pose en leader dangereux du monde politique flamand. Dans les semaines et les mois qui viennent, la N-VA fera TOUT pour casser l’Open VL, le CD&V et récupérer leurs voix."

Mais, à tout cela, les partis francophones doivent résister. Refuser de se laisser dicter un agenda électoral venu du Nord. Le seul vrai point commun à ce stade. C’est la nécessité de ramener vers les urnes les électeurs de plus en plus nombreux à tourner le dos aux partis.

La Libre constate elle la demande flamande qui monte. Petite musique entêtante qui se répète : "la concertation sociale est sclérosée, les progrès – emploi, fiscalité, pension – sont minimes, il faudrait pour résoudre tout cela davantage de leviers…"

Comprenez, une nouvelle réforme institutionnelle…

La réponse francophone est connue, estime La libre, fataliste et paralysante. Se justifier, se victimiser ou répéter des promesses ne servira à rien. L’institutionnel ne peut être le noyau de futures négociations qu’on devine déjà interminable. Ce qu’il faut, c’est une révolution profonde et managériale, estime l’éditorialiste.

Pour l’Avenir, évitons – au passage – de vendre la peau de l’électeur avant qu’il n’ait voté. Si l’on souhaite restaurer la confiance (et sans doute faudra-t-il le faire) n’allons pas donner au votant la désagréable impression que tout est déjà conclu.

Laissons alliance et coalition pour le lendemain du scrutin.