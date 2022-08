La revue de presse : "la semaine la plus chaude de l’année"

"La semaine la plus chaude de l’année", annoncent en chœur les quotidiens flamands. Avec des pics de température jusqu’à 35 degrés, "on va encore suer et rôtir pendant 12 jours".

Une nouvelle semaine sans pluie et sans nuage… Ces vagues de chaleur à répétition, si elles font le bonheur des marchands de glaces ou des producteurs de tomates, "sont aussi annonciatrices de changements plus profonds qui nécessiteront une modification de nos comportements", nous rappelle L’Avenir.

"Ce week-end, les pompiers de Bruxelles ont été appelés pour du feu de broussaille sous le ring à Anderlecht ! Et d’autres, du côté de Gedinne, s’entraînaient à intervenir lors de feux de forêt."

"La Wallonie ne manque pas encore d’eau : 13 communes imposent des restrictions, 4 sont sous surveillance, ce qui n’est rien comparé à la France où plus d’une centaine de communes n’ont plus accès à l’eau potable. Chez nous, les réserves sont abondantes, les nappes phréatiques encore bien remplies des pluies tombées pendant l’automne et l’hiver dernier. Mais pour combien de temps ?"

"Nous ne pourrons pas non plus échapper encore longtemps à une réduction de notre consommation. Sous peine, un jour, de tourner le robinet et de ne rien voir couler."