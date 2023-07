La revue de presse : la restauration de la nature risque d’attendre encore un peu

L’Otan attendra encore avant d’inviter l’Ukraine à la rejoindre (La Libre.) L’Otan continue de bloquer l’Ukraine (De Morgen.)

Décision sévèrement critiquée par le Président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qui l’engagement quant à l’avenir de son pays dans l’Alliance est trop vague, précise encore La Libre. Le Courrier International retient pour sa part le "c’est absurde" de Zelensky.

Les conditions d’entrée de l’Ukraine sont en effet assez vagues. L’organisation sera en mesure d’inviter l’Ukraine à adhérer lorsque les alliés seront d’accord et que les conditions seront remplies, explique De Morgen qui rappelle que ce sont les Etats Unis et l’Allemagne qui se sont opposés à une ouverture trop franche à l’Ukraine.

"Erdogan a montré son meilleur côté (au moins pour le moment)" (De Standaard) Pour le quotidien, même si le dirigeant turc a opéré une volte-face, il n’en reste pas moins un partenaire trop peu fiable. Le Monde observe que le dirigeant turc se place au centre du jeu, "donnant le tempo de la séquence diplomatique."

L’une des questions qui préoccupe la presse reste de savoir ce que la Turquie a obtenu pour lever son opposition à l’entrée de la Suède dans l’Otan.

The New York Times, en colonne d’opinion, avance que depuis sa création "l’Otan n’a jamais été ce qu’elle prétend être." Bien plus qu’une alliance militaire défensive, l’Otan est en réalité un marché entre Etats Unis et Europe. Défense militaire du premier contre concession du second sur le commerce ou la politique monétaire.