La revue de presse : la rentrée universitaire

L’année académique s’ouvre officiellement aujourd’hui dans l’enseignement supérieur. Il y a des changements cette année : par exemple, les règles de réussite évoluent.

Ce qui ne change pas, c’est le calendrier dans le supérieur. A l’inverse de celui de l’enseignement obligatoire. Un million d’élèves sont concernés par ce nouveau rythme. Alors, les universités envisagent-elles de s’aligner ?

La Libre en a discuté avec Vincent Blondel. Le recteur de l’UCLouvain l’affirme : les universités se concertent pour adapter leurs congés au nouveau calendrier scolaire. "Une possibilité (qui rencontre l’objectif de toutes les universités), dit-il, serait de passer à un mode d’évaluation continue, d’éviter les à-coups que constituent les gros blocs d’examens, d’aller vers une année plus douce. Une autre réflexion porte sur l’aménagement de véritables plages de repos. Aujourd’hui, les vacances de Noël sont assimilées à du blocus. On voit que les étudiants étalent de plus en plus leurs examens entre les sessions : ils perdent donc aussi le bénéfice des congés d’été. En tenant compte de ce qui précède, ce qui est en discussion est de synchroniser davantage les congés du supérieur avec l’obligatoire. Un objectif raisonnable serait de faire coïncider quelques semaines de congé commun pendant la première partie de l’année. En février, par exemple, pourquoi pas…"

La Libre le rappelle : "aujourd’hui, seules les deux semaines de Noël correspondent mais les deux semaines de Pâques pas du tout depuis que les vacances de printemps sont repoussées en mai dans les écoles".