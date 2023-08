La revue de presse : la Pride d’Anvers, oui, mais il faut aller plus loin

Coup d'Etat au Sahel, qui pour apporter des réponses?

On commence par cet édito de 'La Libre' Belgique. "Il faut éviter la tache d’huile sahélienne. Ce nouveau coup d’État" écrit la Libre "dans une région minée depuis des décennies par une terrible pauvreté, fait le lit des djihadistes qui ne cessent de gagner du terrain et de la communication à bas coût du Kremlin".

Djihadistes et Kremlin soufflent sur des régimes instables, des régimes et des dirigeants incapables d’apporter des réponses aux aspirations légitimes de leur population. Ce constat posé, 'La Libre' demande des réponses face à cette situation qui ne menace plus seulement le Sahel mais aussi une partie du continent africain. Mais qui pour apporter des réponses ? La communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest ? Prendra-t-elle le risque de se lancer dans une guerre au Niger ? En tout cas l’ultimatum lancé la semaine dernière par l’institution, n’a rien changé, déplore la Libre.

Et l’Union Européenne alors ? C’est bien dans cette direction que regarde le journal. "Nous Européens, avons qu’on le veuille ou non un destin lié à l’Afrique" écrit l’éditorialiste. "Une Afrique instable, c’est une Europe aux abois".

Mais attention, il s’agit d’être cohérent. Que l’Europe n’aille pas donner des leçons de morale et de démocratie à certains tout en se montrant bienveillant à l’égard des régimes corrompus. Il est temps de retrouver de la cohérence, il est temps de retrouver un dialogue franc.