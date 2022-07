La Revue de presse : La presse la plus chaude de tous les temps

A la une de toute la presse, une alerte. Le code orange est activé pour ce lundi. La Belgique va se confronter à deux journées caniculaires, aujourd’hui et demain. Face à cette situation, les éditorialistes s’alarment. Le dérèglement du climat est tel qu’il n’est " plus possible de regarder ailleurs. "

Quelle réponse apportée ? La question reste posée dans la presse qui en appelle à la responsabilité de nos dirigeants. Responsabilité de l’Europe, accuse des eurodéputés dans Le Monde. Responsabilité des Etats aussi qui, à plusieurs reprises dans la presse, ont été accusés ces dernières semaines de ne pas faire assez dans la lutte contre le changement du climat.