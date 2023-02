La revue de presse : La politique prend son temps, parfois trop de temps

L’autre constat de la presse porte sur le dossier nucléaire belge. Là encore, le temps semble avoir été dépensé sans compter. "Chaque jour qui passe nous fait prendre conscience que le dossier de la sortie du nucléaire a été géré à la petite semaine par le monde politique belge" écrit La Libre. "On en est à un point d’absurdité TEL que la solution la plus simple et la plus sûre pour nous éviter un risque de rupture pour les hivers qui viennent est SEULEMENT mise sur la table maintenant après un an passé à se quereller au sein de la majorité."

D’autant – et La Libre le rappelle à ses lecteurs que le scénario qui semble le plus plausible actuellement avait déjà été esquissé dans une note de l’Agence nucléaire en janvier 2022. Un bon mois avant le déclenchement de l’invasion russe en Ukraine et les heures les plus dures de la crise énergétique.

Pour La Libre, c’est en 2020 qu’il fallait un accord avec Engie. C’est à ce moment qu’il fallait quitter les postures idéologiques et reconnaître que nous allions devoir cheminer encore un temps avec le nucléaire.

Aujourd’hui, qu’en une, Le Soir publie la position d’Engie (prolonger Doel 1 et 2 ainsi que Tihange 1, ce n’est juste "pas possible" dit l’exploitant.) ; forcément, la négociation s’en trouve compliquée. Forcément qu’à l’approche des élections, la démarche politique est de plus en plus compliquée. La Libre conclut – non sans un sérieux brin d’ironie -

"Au plus tôt au mieux."