La revue de presse : la mutinerie avortée du groupe Wagner "n’a aucun sens"

D’emblée, Libération le reconnaît. "Tout ceci n’a aucun sens. Et s’il est très difficile d’écrire cette phrase dans un journal. Soyons honnêtes, poursuit le quotidien, affirmer que l’on y voit clair dans la volte-face du chef du groupe de mercenaire serait mentir."

"Tout ce que nous savons, complète de Standaard, c’est qu’il y a beaucoup de choses que nous ignorons."

"Les mystères d’un putsch avortés" – titre de La Libre – planeront encore longtemps. Autant sans doute que les raisons de la volte-face opérée par Evgueni Prigojine.

C’est que, prévient La Libre, "la prudence s’impose dans l’interprétation de cette mutinerie qui a secoué la Russie durant le week-end." Ce qui est sûr, en revanche, c’est que "dans la grande tradition des coups fourrés de la politique russe, celle-ci fera date."

Plusieurs quotidiens le notent. Si les conséquences sont difficiles encore à distinguer, une s’impose : depuis son accession au sommet de l’Etat russe, l’emprise de Vladimir Poutine sur le pouvoir n’a jamais paru aussi faible, selon The Washington Post.

"L’épique insurrection va laisser des traces" constate le Soir. D’abord, car "L’éphémère coup de sang du patron de Wagner a démontré que plus rien n’est vraiment normal dans ce pays. Les Russes savent désormais que le danger ne vient plus uniquement de l’extérieur (comme le répète inlassablement le Kremlin depuis le début de l’invasion en accusant l’Ukraine et l’Occident de tous les maux.) Qu’une colonne de rebelles lourdement armés ait pu arriver sans encombre à quelques dizains de kilomètres de Moscou est le signe que quelque chose ne tourne plus rond au sein de l’appareil militaire et sécuritaire (russe)."

"Prigojine montre que l’opposition à Poutine est possible."

De Morgen

Pour Le Figaro, l’homme – Prigojine est un révélateur.

"Le spectacle surréaliste que la Russie a donné ce week-end apparaît comme un mal plus profond. Poutine – en piétinant les institutions pendant deux décennies - a lui-même amorcé la décomposition de l’Etat russe. La guerre en Ukraine en accélère le pourrissement. Et si le Kremlin misait sur la lassitude des Occidentaux. Il vient de leur donner une bonne raison de tenir bon au côté des Ukrainiens. Poutine a tremblé – et ça s’est vu."