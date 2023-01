La revue de presse : la guerre contre les narcotrafiquants

De guerre il en est vraiment question. Puisque la police n’arrive pas à lutter contre le trafic de drogue à Anvers, appelons l’armée ! C’est ce que réclame le bourgmestre d’Anvers, Bart De Wever. Une idée vite balayée. Les militaires ne seraient d’aucune utilité, "n’ayant pas de pouvoir de police, et peu de facultés d’enquêteurs", rappelle L’Avenir.

"Face à l’escalade de violence des gangs à Anvers, il n’y a pas trente-six solutions", pour La Libre. "Les autorités judiciaires du pays le réclament depuis des années : il faut donner aux forces de police les moyens de combattre, en recrutant massivement des enquêteurs, en leur offrant le matériel nécessaire. Pour saisir toujours plus de drogue, pour casser les chaînes d’approvisionnement, pour multiplier et multiplier encore le contrôle des containers et du personnel du port, pour pourchasser les barons de la drogue là où ils se terrent, à Dubaï ou ailleurs. C’est comme cela, et en décourageant dans le même temps les consommateurs qui portent aussi leur part de responsabilité, que l’on parviendra à tarir chez nous la source de leurs revenus colossaux.

On a vu avec le décryptage du système de messagerie Sky ECC que la Belgique pouvait gagner des batailles contre les cartels de la drogue. Il lui reste à gagner la guerre. Mais nul besoin de l’armée pour cela."