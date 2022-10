La revue de presse : la frite à la rescousse du climat ?

A priori, pas de lien entre le réchauffement climatique et la vente de frite. Pour autant, après avoir constaté le succès, hier, de la marche pour le climat (25.000 manifestants selon la police, 30.000 selon l’organisation) la presse s’interroge : "et après ?"

Après avoir constaté le problème climatique, après s’être inquiété de la faible réaction des autorités, faut-il constater que la démarche reste vaine ? "Le climat actuel, le contexte politique n’incite pas à une mobilisation politique de grande ampleur. Pas de mouvement qui transcenderait les partis. Pas de politiques audacieuses destinées à lutter contre les effets du changement de climat."

La crise énergétique, depuis la guerre en Ukraine, elle, est au cœur des discussions. La bataille du pouvoir d’achat, aussi. Et c’est compréhensible, écrit La Libre, il s’agit là d’une urgence sociale.

C’est De Morgen qui choisit de prendre cette question par le petit bout du cornet : "Nous traversons actuellement une période de friteflation" écrit le quotidien. En un an, la mayonnaise a triplé de prix.

L’huile de friture, deux fois et demie. L’énergie pour chauffer l’huile, elle, a battu des records. Bien entendu, c’est notre lot à tous d’affronter cette augmentation des coûts. Mais cette friteflation, selon De Morgen, est intéressante à plus d’un titre. D’abord parce que, comme le pain ou la bière, l’augmentation du prix du paquet de frites est symboliquement très forte pour le consommateur. Voir la frite passe de 2€50 à 3€, ça se sent. Et puis, il y a les solutions recherchées par les frituristes. Tel vendeur débranche un de ces quatre congélateurs. Tel autre décide de fermer plus tôt. Le nombre de paquet vendu après minuit ne suffit pas à amortir le coût énergétique d’une friteuse qui chauffe pour rien.