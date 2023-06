La revue de presse : la France divisée autour du rôle de sa police après la mort d'un jeune homme de 17 ans lors d'une interpellation

Le sujet traverse aussi la presse européenne, rapportée par le Courrier International, qui s’interroge surtout sur ce rôle, cette spécificité du maintien de l’ordre "à la française".

Du Times qui constate que l’appel au calme de Macron n’aura pas suffi jusqu’à La Libre – qui évoque une situation électrique, propre à faire ressurgir le spectre des émeutes de 2005.

Il y a – explique un politologue français – dans le quotidien suisse Le Temps, un problème systémique lié aux tirs mortels lors de refus d’obtempérer. La France possède un modèle de police assez agressif, singularité de la République où les forces de l’ordre doivent faire peur, bien plus qu’ailleurs en Europe.

L’édito de la Tribune de Genève pointe également ces bavures policières. "Elles existent et bien souvent elles échappent à la justice. Depuis la révision de la loi – 2017 – les policiers tirent plus. Ils tuent plus." Mais le quotidien s’inquiète aussi de voir la France se diviser en deux camps irréconciliables. Quand Kylian Mbappé, le joueur de foot, appelle la victime "petit ange". Il oublie que le Petit ange, ce matin-là conduisait sans permis une voiture puissante et coûteuse louée à l’étranger. Qu’il avait - ce matin-là du moins choisi de prendre des risques.

Payer ce choix de sa vie est inacceptable. Mais au-delà, le quotidien suisse regrette que ces deux vérités ne soient jamais confrontées.

Que les camps s’érigent stérilement. "Pauvre et triste débat, conclut la Tribune de Genève, qui ne fait qu’entretenir la violence. Chacun ne voulant voir que celle de l’autre."