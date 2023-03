La revue de presse : la Flandre se prend les pieds dans l’azote

Le souci, identifié par De Tijd (et De Morgen également) c’est que même si le blocage est total, il faut tout de même faire avancer ce dossier. "A la manière d’un Sysiphe politique, elle est condamnée à reprendre le travail." Le plan azote a dégringolé en bas de la pente. A Jan Jambon de s’en emparer et de lui faire grimper la côte une fois de plus… En espérant, un jour – peut-être briser la malédiction.

On peut lister les majorités alternatives. Avec Vooruit, et sans le CD&V (la Bourguignonne) ou avec Vooruit et Groen (disons la Kaléidoscope), tout cela, a déjà été testé au moment de former l’exécutif flamand. Autre piste, la tactique du frigo, façon BHV. Refermer le dossier maudit et le ranger dans une armoire. Sauf que cela n’aidera en rien quant à la problématique des rejets d’azote. Et que le dossier suivant n’est pas plus simple à régler : en l’espèce, la Flandre devrait avancer sur le tracé de la ligne à haute tension ventilus, chargé d’amener l’électricité verte depuis la Côte jusqu’au cœur du pays. Ligne électrique dont on devine qu’aucune commune ne voudra sur son territoire.