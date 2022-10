La revue de presse : la débâcle se pointe !

Parfois on veut bien faire, mais ça ne marche pas comme pour le plan Good Move à Bruxelles.

Ce plan veut "apaiser la mobilité" dans cinquante quartiers de notre capitale. Les rendre plus sûrs, plus confortables, moins polluants. L’objectif, c’est d’aussi de pousser les Bruxellois vers une mobilité douce (vélo, marche, transports en commun). Dans ce plan, on retrouve par exemple des investissements pour le métro et la zone 30 généralisée. Les rues changent de sens ou deviennent à sens unique.

Good Move ne fait pas vraiment des heureux. Loin de là ! Des automobilistes, des citoyens, des associations, des commerçants, des élus se plaignent. L’opposition va même plus loin, nous dit le Soir en Une. A Schaerbeek, lundi et mardi, des citoyens ont ainsi tagué et retiré des panneaux de circulation. Des poteaux ont été arrachés. Face à la colère, la commune suspend temporairement la troisième phase de son plan de circulation pour discuter sereinement.

D’après le Soir, d’autres communes sont sous pression. Anderlecht, Jette, Woluwe Saint-Lambert retardent ou mettent au frigo leurs nouveaux plans de circulation. D’ici décembre, toutes les communes bruxelloises peuvent proposer de nouveaux quartiers " à apaiser " et bénéficier de conseils et de financements de la Région. C’est loin d’être l’enthousiasme. Le Soir a contacté plusieurs bourgmestres de Bruxelles : un seul a confirmé son envie de participer à l’appel à candidature.