La revue de presse : la crise énergétique profite aux extrêmes

Libération le note en une : "les postfascistes sont dans l’antichambre du pouvoir. Et Meloni se voit en flamme d’Etat." Le portrait de l’actuelle cheffe des Fratelli d’Italia est éclairant sur les origines politiques de la favorite des sondages. Militante dès ses 15 ans, au sein d’un mouvement qui célèbre alors autant le corps d’élite du régime de Mussolini que le fasciste Léon Degrelle.

Pointé aussi par la presse, ce danger de voir se développer en Europe une ligne Nord/Sud sur laquelle se fixerait l’extrême droite. De Suède à l’Italie en passant par la Pologne et la Hongrie. C’est le cauchemar de Berlin, écrit la Repubblica. Et plus largement celui de l’Union Européenne tout entière qui risque la paralysie permanente, et au passage qui risque de se retrouver incapable de répondre ni au Kremlin, ni aux demandes des citoyens.

Quand l’Italie a choisi de prendre part à l’aventure européenne, rappelle le Corriere della sera, c’était parce qu’à l’époque, des forces politiques et sociales remettaient en cause le régime démocratique, le positionnement occidental, l’économie de marché. Lié le destin de l’Italie à celui de ces voisins a permis de réfréner ces forces.

Sarcastique aussi, le quotidien italien s’étonne d’entendre Giorgia Meloni plaider pour des dispositions économiques bien plus modérées que ces adversaires. "Anti-Draghi pendant un an et demi, la voilà devenue Ultra-draghi !"