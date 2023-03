La revue de presse : la confiance s’en va en courant…

On connaissait les bonus plantureux de deux anciens Présidents de la Chambre. Voici, détaillé par Het Laatste Nieuws et poste par poste, le montant de la retraite de quelques hauts fonctionnaires.

De Morgen va plus loin et commente :

Partant de ces élus qui ont accepté des primes royales, on leur reconnaîtra – admet le quotidien – que c’est la Chambre elle-même qui a créé et permis cette illégalité dont elle veut aujourd’hui se débarrasser.

"Le problème moral est là mais il ne se limite pas à cela. Les hauts fonctionnaires, greffier et autre, ont eux aussi, jugé légitime de se ménager de généreuses indemnités de départ. A quelle performance exceptionnelle doivent-ils ces montants ?"

On ne le sait pas trop, reconnaît De Morgen, qui poursuit : "ce que l’on découvre, en revanche, c’est que ce Parlement est une institution qui s’occupe fort bien d’elle-même et des siens." Le Trésor y est perçu comme un pot dans lequel puiser, qui, pour payer une prime à un député fidèle, qui, pour servir de source de financement d’un parti. Demain, l’institution – largement copié par les autres parlements fédérés dans ses travers moraux, demain, l’institution viendra exiger de chaque citoyen, des efforts qu’elle aura méticuleusement pris soin d’éviter.

Doit-on, encore, à la lecture de ceci, chercher une raison à la défiance de certains à l’égard des élus ?