La revue de presse : la Chine s’enfonce dans le Covid

Ce qu’identifie The New York Times, c’est la soudaine absence des dirigeants chinois. Avec la politique zéro Covid, le pouvoir central contrôlait tout, partout, tout le temps. Soudain, il n’y a plus aucun contrôle, plus aucune direction, ni aucune directive. Et cette absence dans un moment de crise aiguë vient poser à la population chinoise la question de la légitimité – et de la crédibilité – du parti communiste chinois. "La capacité de contrôler est différente de la capacité à gouverner" témoigne un citoyen chinois, dans les colonnes du quotidien.

Plus fondamentalement, The New York Times propose une page d’opinion pour constater que la population est en train de changer. La jeunesse ne veut plus cette culture où la souffrance et la douleur doivent être acceptées sans broncher. Elle veut une vie agréable et surtout, elle veut définir elle-même, ce que c’est une vie agréable.