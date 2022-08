La Revue de Presse : la chaleur et surtout la sécheresse

Lundi déjà, toute la presse nous annonçait que nous allions vivre la semaine la plus chaude de l’année.

Aujourd’hui, au-delà de la température, c’est donc de la sécheresse proprement dite qu’il est question.

"Le niveau du Rhin au plus bas, des bateliers belges affectés". C’est la une de l’Echo, avec une photo de terre desséchée et craquelée de ce qui devait être recouvert d’eau. Conséquence : le Rhin est moins navigable, et les bateaux ne circulent qu’au tiers de leur capacité.