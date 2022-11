La revue de presse : la 3ie guerre mondial n’a pas commencé en Pologne

Si l’explosion du missile russe s’est bien produite en Pologne, c’est en Ukraine qu’elle aura directement des conséquences, et plus précisément – identifié la presse, sur la perception de la communication du président ukrainien.

En accusant la Russie d’escalade, en plaidant pour une réponse rapide, Volodymyr Zelensky a décrédibilisé sa parole, juge ce matin l’éditorialiste du Temps.

D’abord, il a vu son puissant allié américain désavoué ses conclusions. Ensuite, cet homme qui se posait en défenseur de la paix et de l’humanisme face à un Vladimir Poutine prêt à tout, apparaît prêt, lui aussi, à franchir certaines lignes. Or, rappelle le quotidien suisse, on ne termine les guerres en les amplifiant mais en s’asseyant – tête froide – à la table de la négociation.