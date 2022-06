La Revue de presse : L’Ukraine presque déjà membre de la famille ?

Sommet historique mais sans de suspense, estime la presse, du moins pour ce qui est de la question ukrainienne.

Les Etats membres vont plus que probablement reconnaître à l’Ukraine le statut de pays candidat à l’adhésion. C’est un symbole fort et un message très clair envoyé à la Russie, mais pour autant, cela n’engage pas tant que cela. Exemple cité par le Soir, cela fait presque 20 ans que la Macédoine est candidate à l’adhésion.

Au-delà du cas proprement ukrainien, reprendre – en Europe – le chemin de l’élargissement, c’est un fameux tabou qui tombe, soulignent vos journaux. Et un message – encore un – plutôt encourageant. Nos voisins sont de plus en plus nombreux à vouloir partager les valeurs défendues par l’Union Européenne.