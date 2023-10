La revue de presse : l’horreur et déjà beaucoup de questions

Chez Sud Presse, le rédacteur en chef Demetrio Scagliola écrit lui que

"L’heure n’est pas encore à la recherche des responsabilités, mais il est évident que notre arsenal policier, judiciaire et de renseignement n’est plus adapté à la menace réelle, diffuse et incontrôlée. Notre monde politique, qui s’est lamentablement déchiré sur la crise au Proche-Orient doit désormais faire bloc face à cette menace qui met en péril notre sécurité et notre démocratie". Le journaliste conclut :

"Face à cette horreur, les Belges attendent aujourd’hui une union sacrée, franche et constructive, sans plus aucune arrière-pensée électoraliste".