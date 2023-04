La revue de presse : l’éolien en mer du Nord, un lieu aussi stratégique qu'un gisement gazier

C’est la question posée par La Libre ce lundi. Et selon le quotidien, on pourrait penser que l’électricité produite par le soleil est maudite en Wallonie, vu la succession de déconvenues dans ce dossier. On se souvient de la "bulle" du photovoltaïque, "cette dette colossale accumulée durant des années suite aux certificats verts mal calibrés octroyés par la Région wallonne à la charnière des années 2010. Une dette qui n’est pas encore totalement épongée". Puis, il y a eu la saga autour du "tarif prosumer". Et voilà aujourd’hui un nouvel écueil qui se profile : les "décrochages". Un phénomène qui ne cesse de prendre de l’ampleur. "De quoi s’agit-il ? Lorsque le soleil se montre généreux, le réseau électrique ne parvient plus à absorber la quantité d’électricité produite. Résultat : les installations se déconnectent et les panneaux ne produisent plus d’électricité. Un comble."

Les propriétaires de panneaux solaires, qui ont fait l’effort d’investir dans une énergie propre, se sentent une fois de plus lésés. "Leur colère est légitime et les autorités seraient bien inspirées d’y répondre. Des solutions existent. La Flandre offre des primes à l’achat de batteries domestiques, qui permettraient en partie de récupérer cette électricité perdue. D’autres proposent des dédommagements."

Une énergie solaire qu’il faut absolument développer et pas brider, dit La Libre. D’autant que les besoins en électricité seront encore très importants dans le futur, avec la progression des voitures électriques et le remplacement progressif, dans le sud du pays, des chaudières à mazout par des pompes à chaleur.