La revue de presse : "L’effondrement climatique a commencé"

Du côté du G20, il est bien peu probable que l’instance apporte une réponse au problème climatique. Le Forum a beau avoir été pensé pour être LE lieu où trouver des solutions aux problèmes mondiaux, rappelle Le Soir, l’alternative efficace et resserrée en regard d’une ONU, jugée trop lourde et indécise ; la version de cette année à New Delhi semble bien loin de l’objectif. "Elle s’annonce très discordante" constate le Soir. La Chine veut imposer son modèle, et enverra son Premier ministre plutôt que son Président. Poutine ne viendra pas non plus. Le Sud Global refuse de s’aligner sur le seul Occident, qu’il juge obsédé par la guerre en Ukraine, ajoute l’éditorialiste, qui note encore que l’Inde jouera, elle, de sa multipolarité tantôt partenaire de la Chine, tantôt du rival américain.

Peut-être, est-ce là l’occasion de trouver un champ un peu plus libre ? L’Occident. L’Union Européenne pourrait y montrer au pays du sud qu’il peut – hors des discours moralisateurs – lui apporter d’autres bénéfices. Peut-être.