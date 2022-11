La Revue de presse : l’échéance approche

Chaque mois, nous redoutons leur arrivée : les factures d’énergie. Avec la guerre en Ukraine, le coût de l’énergie a explosé.

Pour soutenir notre pouvoir d’achat, le gouvernement fédéral a adopté plusieurs mesures. Mais c’est parfois galère de s’y retrouver : quelles sont les aides ? Est-ce que j’y ai accès ? Que dois-je faire pour les obtenir ?

Le Soir a concocté pour nous un guide bien pratique de ces "coups de pouce". Le principal, c’est un prix réduit pour le gaz et l’électricité. Une réduction mensuelle de 135 euros pour le gaz et de 61 euros pour l’électricité. 196 euros au total. La plupart des ménages belges pourront en bénéficier cet automne et cet hiver.

Mais ce n’est pas la seule mesure. Le Soir liste les autres : la prime chauffage de 100 euros, le tarif social élargi, la réduction de la TVA à 6% sur le gaz et l’électricité, le chèque mazout/propane de 300 euros, le chèque de 250 euros pour le chauffage aux pellets, la réduction des droits d’assises sur l’essence et le diesel.

Même si nous recevons des aides financières, nous faisons aussi preuve de sobriété énergétique ! Depuis des mois, on nous prodigue des conseils : régler notre chauffage à 19 degrés ou prendre des douches plus courtes par exemple. Un seul objectif : faire baisser le plus possible notre consommation de gaz et donc notre facture d’énergie. Selon les calculs de l’Echo, le message est passé. Et même de manière spectaculaire. La consommation de gaz des Belges a chuté de près de 30% !

Cette sobriété énergétique a aussi été facilitée par la météo et… le réchauffement climatique ! Samedi, le thermomètre a même dépassé les 25 degrés à Uccle. C’est un record pour un 29 octobre. Ce mois d’octobre est d’ailleurs le deuxième le plus chaud jamais enregistré dans notre pays.