La revue de presse : l’eau, le feu et le climat déréglé

Ce dérèglement ne prend pas les mêmes formes partout. Au Canada, de méga incendies ravagent, depuis 15 jours, 4 provinces du pays.

" Canada DRAME " titre Libération, qui, en édito, justifie ces choix éditoriaux : Hier, le quotidien titrait sur cette sécheresse qui ne prendra pas de vacances en France. Ce vendredi, il s’ouvre sur ces incendies canadiens.

Non, dit Libé, il n’y a là rien de monomaniaque, plutôt de la lucidité et de l’inquiétude : au G7, à Hiroshima, les plus puissants réunis au Japon, ne semblent pas prendre la mesure de ce défi. La vie – économique, politique, financière – suit son cours comme si de rien n’était. Or, écrit Libé, il se passe bel et bien quelque chose d’anormal qui devrait prendre de l’ampleur dans les années à venir.

De Standaard, en édito également, l’admet : " contre El Niño, ce phénomène météorologique, on ne peut rien faire. Contre le dérèglement du climat, en revanche, il est possible d’agir. Arrêter de brûler des combustibles fossiles dès que c’est possible. Alimenter notre économie avec de l’énergie sans carbone. Cette transition prend de l’ampleur et L’Europe montre la voie. Mais c’est trop lent. " Et nos sociétés prennent trop souvent des chemins détournés qui les éloignent de l’objectif.