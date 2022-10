La revue de presse : l’automne indien, une saison qui sévit dans l’ensemble de la Belgique

L’épisode de chaleur actuel fait craindre – en France – de nouvelles pénuries d’eau. Une sécheresse qui pourrait se prolonger durant l’hiver. Cet automne indien qui succède à un été caniculaire vient rappeler que nous vivons – ce que le quotidien appelle – des anormales de saison.

En Une, le Monde reprend l’alerte lancée par l’ONU : "en l’état actuel, les efforts sont terriblement insuffisants. Les engagements pris par les Etats, même s’ils sont respectés, mettront la planète sur une trajectoire de réchauffement dramatique. 2 degrés et demi de plus à la fin du siècle."

Selon les Nations Unies, s’agissant d’effort pour la planète, c’est comme si cette année avait été gâchée. Et pour bien convaincre chacun que 2 degrés et demi à la fin du siècle ce n’est pas uniquement maillot de bain et mojito en novembre, le Monde l’annonce en chiffre. Entre 2017 et 2021, la mortalité liée à la chaleur a augmenté de 68% par rapport à une quinzaine d’années plus tôt. Le réchauffement climatique n’a pas que des impacts sur la planète. Il en a aussi sur la santé humaine.