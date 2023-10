La revue de presse : "L’auteur des attaques est neutralisé, mais les questions demeurent"

Après tout drame, se pose la question des responsabilités. Si cet attentat a pu se produire, c’est la preuve d’un nouvel échec. Il y aura bien des responsables à pointer.

Et puis, il y a ceux qui pourraient être tentés de se servir de cette attaque. "La Vivaldi voit dans cet attentat un levier pour une politique de retour plus dure". C’est l’analyse qu’on lit dans De Standaard. Selon le quotidien flamand, Nicole de Moor vit ses jours les plus difficiles en tant que secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration.

"D’autres ont déjà, ou vont agiter l’étendard sécuritaire et une minorité nauséabonde tentera d’attiser la haine et la peur au sein de la population. […] Alors que le fondement d’une société est le vivre ensemble". C’est ce qu’écrit l’éditorialiste de L’Avenir.

L’heure est en tout cas politiquement très dangereuse. Le Premier ministre et toutes les autorités concernées en sont conscients, écrit Béatrice Delvaux. L’éditorialiste du Soir dit percevoir chez eux une grande fébrilité, une nervosité. "Trop de failles apparentes, trop de moments où l’assassin Abdesalem Lassoued aurait pu (dû ?) être mis hors d’état de potentiellement nuire sont apparus au fil des heures avec les révélations du parcours belge de cet homme d’origine tunisienne sous le coup d’une injonction de quitter le territoire." Alors oui c’est difficile de stopper un loup solitaire. Oui c’est vrai que la Tunisie n’est pas du tout coopérante quand il s’agit de récupérer ses nationaux expulsés de Belgique. "Mais la ligne de défense du gouvernement, des services de renseignement et de police est fragile et l’opposition ce mercredi à la Chambre va lui donner de sacrés coups de boutoir", prédit Le Soir.

L’éditorialiste pointe tout de même que si la Vivaldi est mauvaise dans l’anticipation et le suivi des candidats terroristes, elle assure en revanche quand il s’agit de gérer la crise. Durant les dernières vingt-quatre heures, "que ce soit dans la gestion de la menace à la collecte d’enseignements, l’évacuation du stade, la protection des supporters suédois et la capture de l’assassin – pas vraiment caché, reconnaissons-le –, elles (les autorités NDRL) ont performé."