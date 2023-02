La revue de presse : l’arrivée d’un homme providentiel et l’inquiétude d’un autre sur le départ

La Libre met en avant un autre visage dans la presse ce matin, celui de Dirk Vanden Bulck, le Commissaire aux réfugiés et aux apatrides. Le journal a choisi de lui donner la parole alors qu’il s’apprête à quitter ses fonctions après 20 ans à la tête de l’institution. " Et en 20 ans de carrière il n’a jamais connu une telle crise ", insiste-t-il. Il indique que la situation actuelle est pire que la crise syrienne de 2015. " Le nombre des personnes arrivées en Belgique est bien plus élevé si l’on tient compte des Ukrainiens. Et cela a forcément un impact sur les conditions d’accueil ", souligne-t-il encore.

Si l’homme s’en va l’esprit tranquille, avec le sentiment du devoir accompli en interne, " dehors, le tableau est sombre ", analyse-t-il. À l’heure de quitter ses fonctions, le bientôt ex-patron laisse un système de l’asile et de l’accueil au bord de l’implosion. Le Commissariat aux Réfugiés et aux Apatrides " comptabilise un arriéré de plus de 15 000 dossiers ". Alors que le délai de traitement des demandes d’asile continue, lui, de dépasser bien souvent deux années de procédure.