La revue de presse : "L’agression russe doit échouer"

Pour autant, la guerre en Ukraine est loin d’être terminée. Elle prend même ces derniers jours un tour inquiétant. The New York Times évoque ce matin l’inquiétude américaine de voir la Chine prend part au conflit. "Pékin envisagerait fortement d’accorder une aide militaire" ce qui marquerait alors une rupture mondiale et pourrait transformer la nature du conflit. Le fait qu’Anthony Blinken (le secrétaire d’Etat américain) évoque publiquement cette inquiétude signerait, selon le journal new-yorkais, le désespoir des Etats-Unis de ne pas parvenir (de n’être pas parvenu) à dissuader le dirigeant chinois d’apporter son soutien à la Russie.

Dans le grand entretien du Figaro, Hubert Védrine (conseiller diplomatique de François Mitterand, ministre des affaires étrangères de Jacques Chirac) met en garde : il ne faut pas transformer ce conflit en une guerre morale ou de civilisation. Pour autant, il adopte la formule d’Emmanuel Macron à Munich : "l’agression russe doit échouer." (Le Monde)