La revue de presse : Israël et Hamas, la guerre totale

Plusieurs éditos établissent ce parallèle.

Comme en '73, les services de renseignement n’ont rien vu venir. Comme en '73, ce n’était pas une simple incursion mais un assaut, insiste L’Avenir. Comme en '73, le nombre de victimes impressionne.

La mise en perspective des deux évènements incite toutefois à la prudence. Si certains aimeraient pousser la comparaison jusqu’à espérer ici aussi une cessation rapide des combats comme pour la guerre du Kippour, il reste impossible de s’avancer 48 heures après les évènements.

Pour autant, The New York Times dans sa colonne d’opinion le souligne : s’il est encore trop tôt pour ce genre de lecture, il ne l’est pas pour tenter d’offrir à ce désastre une issue la plus favorable possible. Pour comprendre ce commentaire de Bret Stephens, sans doute faut-il observer l’objectif poursuivi par le Hamas. Pas uniquement tuer, mutiler ou terroriser les Israéliens, mais également mettre à mal le processus de normalisation des relations entre Israël et ses voisins. Le raisonnement est simple. Pour El Pais, le Hamas envoie par là un message à toute la Région.

Pour Le Soir, "la cause palestinienne a subi ce week-end un immense dommage. Les attaques meurtrières contre des civils – ce qu’on appelle du terrorisme – doivent être condamnées, d’où qu’elles viennent. Y compris lorsqu’elles sont le fait de militants appartenant à un peuple qui a souffert dans sa chair des politiques d’évictions, de répression, de colonisations et de discriminations du fait de l’Etat d’Israël et de ses différents gouvernements".