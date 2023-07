La revue de presse : Israël au bord du chaos

"Malgré la colère de la rue, le gouvernement israélien fait passer sa réforme de la justice" (La Libre.)

"Israël restreint finalement le pouvoir judiciaire" (De Morgen.)

"Netanyahou met son plan à exécution, et amène Israël au bord du gouffre" (De Standaard.)

Du gouffre, ou du chaos, insiste ce matin la presse. Une grève des médecins est annoncée par The Guardian. Plus de 10.000 réservistes de l’armée ont annoncé qu’ils ne se présenteraient pas à leurs services, en forme de protestation, et le principal syndicat du pays menace d’une grève générale.

Pour autant, le Premier ministre a fait voter, ce lundi, le premier volet de sa réforme du pouvoir judiciaire. Désormais, la Cour Suprême perd le pouvoir d’annuler les décisions du gouvernement. C’était, explique Le Temps, en l’absence de réelle Constitution, le seul contre-pouvoir face à la nomination des hauts fonctionnaires. Le supprimer revient à ouvrir la voie à la corruption et à la politisation de certains postes.

Ironie suprême, la Cour pourrait être amenée par l’opposition à s’interroger sur la légalité du texte limitant ses pouvoirs.