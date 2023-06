La revue de presse : Irangate, une ministre suspendue à un fil

Aucun titre ne le dit tel quel, mais la presse se montre exigeante : il faut de la clarté et vite. Balayé les ambiguïtés et les incohérences, réclame L’Echo. L’avenir d’Hadja Lahbib est incertain, estime La Libre, pour qui ET sa crédibilité en a pris un coup. ET son autorité. Doit-elle pour autant démissionner ? La question demeure, ajoute l’éditorialiste.

Pour Het Nieuwsblad, la question mérite d’être tournée dans l’autre sens.

Si Smet a démissionné, pourquoi Lahbib ne suit-elle pas ? Personne – écrit le quotidien – n’est en mesure de fournir une réponse décente. Nieuwsblad qui charge surtout le Président du MR, Georges Louis Bouchez. "En voilà un qui n’a pas vu plus loin que le bout de son nez !" Quotidien qui poursuit plus loin encore : le Premier ministre aussi était au courant de la question des visas ? Il fait dépendre de sa propre carrière la position de la Belgique face à un régime aussi douteux que l’Iran ? Peut-il encore rester en poste ? Peut-être, vaudrait-il mieux que non, conclut Het Nieuwsblad.

Analyse qui n’est pas isolée. De Morgen, en pied de une, dans un article consacré à l’isolement de "Lahbib et du MR", met en avant une seule phrase : "Si Lahbib est poussée vers la sortie, De Croo serait le prochain à se trouver dans de très, très petits souliers."

Reste pour Le Soir, que la ministre pourrait sauver son poste grâce à la realpolitik "à la belge": "La recrue de Georges-Louis Bouchez pourrait sauver son mandat au nom de cette realpolitik à la belge. Dit Le Soir. Difficile d’imaginer une chute de gouvernement impliquant d’aller voter en plein milieu des vacances… Pas plus que les partis de la Vivaldi ne veulent s’offrir une chute anticipée alors que la plupart d’entre eux sont à la peine. Si elle résiste à la tempête, la cheffe de la diplomatie sera durablement affaiblie ajoute le Soir. Toute la coalition gouvernementale, avec elle, d’ailleurs."

Suivant ce scénario, le gouvernement fédéral ne devrait pas se noyer, mais il continuera de patauger.