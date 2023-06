La revue de presse : Irangate, Qatargate et drogue du zombie, les séries de l’été

C’est une autre saga bien plus glauque et tragique qui se joue de l’autre côté de l’océan. Les photos d’Américains terrassés par la xylazine ont de quoi faire peur : le dos arqué, les yeux révulsés, les muscles du visage tendus, les doigts gonflés qui agrippent le bitume. Une femme en petit top rose étalée sur le sol fait la Une de Libération.

Ces scènes sorties tout droit du jeu vidéo – ou de la série – postapocalyptiques "The last of us" se déroulent à Philadelphie aux Etats-Unis, où junkies côtoient policiers et écoliers en pleine rue au milieu de l’après-midi, aiguilles plantées dans le cou. Joe Biden décrit ce sédatif pour animaux comme "la drogue la plus mortelle ayant jamais menacé le pays". Et à raison : la prise en charge d’urgence est rendue plus difficile parce que cette drogue ne se traite pas avec le même antidote que lors des overdoses d’opioïdes classiques.

La xylazine ne s’appelle pas la drogue du zombie pour rien. Ses effets sont encore méconnus mais, comme l’exhibe un homme dans les pages de Libération, elle fait des ravages inédits sur le corps : une nécrose accélérée qui conduit souvent à des amputations. Dans les rues de Kensington à Philadephie, ça sent carrément la viande pourrie.

Un reportage à lire dans Libération.