La revue de presse : "Il y a urgence ? Faisons une pause !"

Les commentaires – côté francophone – soulignent d’abord la méthode.

"Un Premier ministre ne devrait pas dire ça…" écrit La Libre. "C’est Alexander De Croo qui a parlé, pas le Premier ministre." Et – c’est au passage, souligne le quotidien un solide aveu de faiblesse à l’égard de son gouvernement.

Les critiquent ne portent pas que sur la méthode. Sur le fond aussi, la presse juge que le Premier se trompe.

"De Croo a tout faux" écrit L’Echo. Il se trompe de cible, estime l’éditorialiste pour qui "les industries énergivores ne sont pas touchées par la réglementation européenne sur la biodiversité. Quant aux agriculteurs flamands, principale cible des attentions électorales du moment, à leur échelle, les réglementations sur le climat et la biodiversité se renforcent, loin de se chevaucher."

Le Soir va plus loin. Pour le quotidien, ce n’est pas une erreur. "Faire une pause quand il y a urgence, c’est de la folie." Car, précisément, s’il y a – actuellement urgence – c’est parce qu’on a pris du retard à accepter le diagnostic et à passer à l’action. "Les deux combats ne sont pas à phaser mais à mener de front notamment car l’un aide l’autre, explique l’éditorialiste, en s’appuyant sur l’interview d’Estelle Cantillon, économiste experte dans les questions de durabilité et d’énergie.

L’Avenir, encore, résume pour tenter de comprendre.

"Ainsi, La nature se meurt. La biodiversité est massacrée. Les rivières – les fleuves, les mers – les océans sont asphyxiés et les sols appauvris.

Tout est lié, pas seulement les émissions de CO2. Mais la pollution de l’air, l’azote dans les champs, les pesticides qui tuent insectes et oiseaux et empoisonnent le sang de nos enfants." Référence directe à la une du quotidien : "substance inquiétante dans l’urine de nos enfants." Selon une étude observée par L’Avenir, on trouve dans l’organisme des plus jeunes du glyphosate, de l’arsenic, du plomb, et à un taux jugé plus inquiétant du cadmium.