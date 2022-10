La revue de presse : il n’y a personne au bout du fil

Le gouvernement fédéral demande aux fournisseurs d’énergie d’améliorer leur service clientèle. Il devient de plus en plus difficile de suivre l’actualité liée à la crise énergétique. Vous êtes donc aussi de plus en plus nombreux à vous tourner vers votre fournisseur d’énergie pour trouver des réponses, et cela peut prendre des heures avant d’avoir quelqu’un au bout du fil… si vous arrivez à le joindre !

Ce qu’une dame interrogée par De Standaard n’a jamais réussi à faire, le service clientèle d’Eneco étant injoignable. Un client de Luminus, toujours dans de Standaard, a, lui, réussi à joindre la compagnie pour contester le montant de ses factures, mais elles ont quand même continué à arriver. De Standaard a recueilli d’autres témoignages de personnes qui ont appelé leur fournisseur une cinquantaine de fois.

Le nombre de plaintes auprès du service médiation de l’énergie a d’ailleurs doublé, majoritairement des clients qui n’ont toujours pas reçu leur facture annuelle, et qui restent donc dans l’incertitude financière.

Trop, c’est trop pour Eva de Bleeker, secrétaire d’État à la protection des consommateurs. Elle a demandé aux fournisseurs d’améliorer leur service client, et menace d’intenter une action en justice si la situation n’est pas bientôt réglée, lit-on aussi dans De Morgen. Difficile de trouver le personnel adéquat se défend la FEBEG, la fédération des entreprises belges d’électricité et de gaz, dans De Morgen. Les questions des clients sont en effet différentes et plus pointues qu’auparavant.

Malgré les menaces, 7 fournisseurs d’énergie restent récalcitrants d’après la secrétaire d’État lit-on dans l’Avenir, alors que les amendes pour ces fournisseurs pourraient aller jusqu’à 80.000 euros. La force majeure ne peut pas être une excuse permanente dit Eva de Bleeker dans l’Avenir…