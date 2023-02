La revue de presse : humour et politique ne font décidément pas bon ménage !

C’est le Morgen qui en fait sa " Une ". Une image qui fait du bien au milieu des gravats et des immeubles effondrés : celle d’un bébé et sa mère sauvés après avoir passé plus 29 heures au milieu des décombres. De quoi raviver l’espoir de retrouver encore des survivants malgré la course contre la montre engagée depuis lundi en Turquie. " Une touche de lumière dans cette catastrophe humanitaire ", titre De Morgen.

Une " Une " qui tranche avec le restant de la presse où les images de désolation continuent à s’afficher sur vos journaux avec les visages de ceux qui ont tout perdu dans ce tremblement de terre. " Tout perdu ", c’est justement le titre de Het Laaste Nieuws.