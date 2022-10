La revue de presse : hooligans et militants écologistes, quelle limite à la violence ?

Oui, répond sans détour La Libre. Saccager une œuvre d’art pour sensibiliser l’Humanité. Voilà, juge la Libre, un activisme qu’il faut condamner. Et cela quelle que soit l’urgence de la cause défendue. D’abord pour l’acte de violence lui-même. Ensuite pour le mépris adressé à ces artistes. Enfin parce que ces "happenings" ne servent en rien la cause climatique. Au contraire, le buzz – s’il suscite l’indignation n’apporte aucun sens à la lutte climatique.

Moins tranché, Le Courrier International propose plutôt une confrontation de point de vue lue dans Der Tagesspiegel. Sous le titre "Climat : des actions coups-de-poing se justifient-elles ?", l’hebdomadaire propose deux opinions aussi étayées qu’intéressantes.

Les militants ont bien calculé jusqu’où ils peuvent aller. Ils ne s’attachent qu’au cadre et aux socles. Pas aux œuvres. A chaque fois, purée, soupe ou cake, l’œuvre est préservée, protégée par une vitre. L’action – toute choquante soit-elle, reste donc mesurée. Et précisément, c’est en brisant l’atmosphère de cathédrale qui règne dans les musées, que ces militants retiennent notre attention. D’autant que l’enjeu est à la hauteur du procédé : 3 degrés de réchauffement à la fin du siècle, la moitié des espèces, animales ou végétales, disparue. "Ceux qui condamnent ces actions, condamnent en réalité les porteurs de mauvaise nouvelle." ajoute Der Tagesspiegel. Bien sûr, ni l’art ni les admirateurs d’art ne sont responsables du dérèglement climatique. Ni l’un ni l’autre ne seront non plus épargnés par les conséquences.