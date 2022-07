La Revue de presse : Help ! Le capitaine Bojo refuse de quitter le navire

Le Premier ministre britannique n’a aucune intention de démissionner, pour affronter les problèmes importants que le pays connaît, dit-il. Une délégation de ministres, dont celui des finances et de la santé, s’est même rendue hier auprès du Premier ministre pour tenter de le convaincre de quitter son poste. Sans succès.

Les scandales et les démissions en cascade l’ont pourtant affaibli plus que jamais, titre La Libre. Et cet isolement croissant risque de lui être fatal, écrit encore La Libre. Il perd en popularité, même au sein de son parti conservateur. 70% des Britanniques ne veulent plus de lui, constate L’Echo, parce que les excuses ne suffisent plus, rajoute De Morgen.

Noyé dans un océan de populisme, le Royaume-Uni s’apprête à vivre un été difficile, marqué par la contestation populaire, et sans réel leader pour mener la barque à destination, écrit Le Soir.