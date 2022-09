La revue de presse : guerre en Ukraine, le tournant ?

"La Russie face à un choix : le retrait ou l’escalade", titre De Tijd.

"Avec sa contre-offensive, l’Ukraine a surpris, autant ses amis que ses ennemis" titre De Morgen. Et le retrait des Russes ressemblait bien à une débandade. Certains soldats ont fui les lignes de front à vélo, vêtus dans des habits civils volés, abandonnant leur matériel derrière eux.

Dans le Soir, on parle bien de tournant dans cette guerre. "Un tournant attendu". L’expert interrogé dans le quotidien explique : " L’armée de Kiev se renforce et gagne en expérience, l’armée russe s’affaiblit ". Joseph Henrotin avait prédit ce scénario dans les colonnes du soir. C’était début juillet. "Les avancées ukrainiennes du week-end et la débâcle russe semblent lui donner raison."