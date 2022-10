La revue de presse : guerre de l’énergie, la bataille des surprofits

Spectaculaire. Dévastateur. Désespéré. Autodestructeur.

De Standaard le reconnaît : "les mots ne suffisent pas pour décrire comment – combien – Poutine veut rendre la situation de guerre encore plus chaotique." Moins de 24 heures après avoir menacé Kiev et "l’Occident satanique" dans son discours, les forces russes – encerclées – ont dû battre en retraite dans la ville de Lyman. Le problème, souligne De Standaard, c’est que plus Poutine perd, plus il choisit l’escalade.

Cette escalade s’accompagne du culte du chef. Du mécontentement face à une prétendue injustice historique (la désintégration de l’union soviétique.) De cet endoctrinement de la jeunesse russe. L’aversion pour la démocratie. La diabolisation de l’Occident. Le déni des droits fondamentaux. L’amour du machisme. L’enrichissement éhonté. La répression à grande échelle des votes de protestations. Les massacres. Tout cela qui se déroule aujourd’hui et maintenant, en Russie. Tout cela qui va se poursuivre tant que Poutine voudra se maintenir au pouvoir.

Cet homme est à ce point empêtrer dans sa propre toile de mensonge qu’il lui est devenu quasi impossible de s’en extirper. Vendredi, ce chef d’Etat ne se livrait pas à une tentative de redresser quelque chose de tordu. Non, il était occupé à s’enfuir, une fois de plus. A Se montrer plus menaçant. Plus dangereux encore. Et ce qui incertain, insiste De Morgen, c’est jusqu’où ira cet homme pour garder vivante sa propre légende de tsar russe moderne. AUtour de lui, un d’idiot utile. Ramzan Kadyrov (président tchétchène), Dmitri Medvedev (ex-président russe) en appellent à l’utilisation d’arme nucléaire tactique contre l’Ukraine.

D’avis de spécialiste, le risque serait faible. Utiliser l’arme nucléaire couperait la Russie des rares soutiens dont elle bénéficie encore – L’inde, La Chine. Mais, admet De Morgen, il faut espérer que notre estimation est correcte. Que le Russe n’est pas si fou que cela, et qu’il se contente d’agiter la menace. Pas de l’utiliser.