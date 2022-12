La revue de presse : "Gros coup de fatigue démocratique"

C’est le baromètre de Solidaris, l’ancienne mutualité socialiste, qui le souligne : si les Belges vont (un peu) mieux, ils sont de plus en plus nombreux à ne plus faire confiance aux institutions démocratiques. AU vu des affaires qui abondent en une de la presse, on peut comprendre ce mouvement de fatigue démocratique.

Le Temps, en Suisse, note, lui, pourtant que ces précisément de ces institutions si "fatigantes" que vient parfois l’étonnement. Prenez ce Parlement européen, "navire échoué dans une mer de paperasse", sans doute l’organe européen le moins glamour et qui emporte le moins d’intérêt auprès du public. C’est précisément là que la corruption a tenté de jouer.

C’est à cet endroit que le Qatar a tenté de faire pression. Le Maroc également, apprend-on ce matin en une de la presse (De Morgen et De Standaard) qui pointe le rôle de l’Ambassadeur du Maroc en Pologne et, encore une fois, de Pier Antonio Panzeri, ancien député européen et figure clef de ce dossier… Ce dernier, "présumé innocent, est soupçonné d’être intervenu politiquement auprès des députés européens en faveur du Qatar et du Maroc, contre paiement", rapporte De Morgen.

Ce Parlement européen est donc bien LE lieu de toutes les influences. Il y aurait là, rappelle le Temps, plus de groupes de pressions qu’à Washington. L’équivalent de la moitié de toute la fonction public fédéral belge, note De Standaard, sous la plume de Marc Reynebeau.