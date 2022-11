La revue de presse : grève nationale, le modèle social à bout de souffle

Cette grève prend racine dans les nombreuses incertitudes du moment. Depuis les factures d’énergie jusqu’à la flambée des prix de l’alimentation, il y a de quoi – écrit Le Soir – nourrir le succès d’une grève nationale. En une, le quotidien constate d’ailleurs que la Belgique n’est pas seule à vivre cette grogne sociale.

Pour autant, la presse s’interroge : "pourquoi la grève ? Pourquoi saisir le couteau entre les dents quand on prétend dialoguer ?" Bien sur, les peurs de chacun sont compréhensibles, admet l’éditorialiste de Het Laatste Nieuws. Il faut entendre les revendications qui accompagnent ces craintes. "Plus de salaire, plus de pouvoir d’achat !" Mais à l’heure où une PME sur deux est en situation "très préoccupante" (L’Avenir), les demandes syndicales semblent irréalisables, juge Het Laatste Nieuws.