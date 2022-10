La revue de presse : Good move, bad move ? La mobilité bruxelloise est à la peine

Cela commence par les titres : l’avenir du plan s’écrit en pointillé (La Libre), le plan Good Move dérape (L’Avenir), Le plan cale, les communes font marche arrière (Sudinfo). Viennent ensuite les tentatives d’explication : la mise en œuvre du plan de mobilité, dit De Tijd, c’est le changement de trop. Celui qui survient en plus de tous les autres : les remous sanitaires, encore perceptibles, la crise de l’énergie, la vie soudain si chère, la mise de la ville en zone 30… Le plan en lui-même n’est pas à mettre en cause, estime le quotidien. Certaines des rues concernées voyaient passer 1000 camions par jour. Bruxelles – d’ailleurs – ne fait pas autre chose que ce qu’ont fait Louvain, Gand, Paris ou Londres. Et le plan lancé par les autorités régionales a même reçu un prix européen.

"Avant, à Bruxelles, on savait quand et où il y avait des embouteillages.

Maintenant, il y en a partout."

Un automobiliste, De Tijd.

Pour De Morgen, il y a plus que le traditionnel coup de pied donné aux habitudes. Il y a derrière ce plan une nouvelle lutte des classes, qui oppose habitants historiques de quartier anciennement défavorisé et nouveaux venus, jeunes, urbains et plus ouvert à une mobilité douce. C’en serait presque comique, écrit De Morgen, ces citadins de longue date qui en viennent à se présenter comme des "autochtones" qui protègent leur quartier contre l’immigration de nouveau venu, couple néerlandophone ou wallon qui s’installe dans le quartier et menace de le gentrifier.

Habituellement, quand un nouveau plan de mobilité se met en place, l’opposition se cristallise entre les tenants de la mobilité douce (bourgeois bohème) et une bourgeoisie "à l’ancienne", plus conservatrice. A Bruxelles, la frontière se trace ailleurs. Les propriétaires de SUV rejoignent les tout petits salaires, ceux qui se lèvent à l’aube, avant le premier métro pour aller travailler à l’hôpital, à l’aéroport ou – précisément, dans les dépôts de tram.