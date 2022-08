La Revue de presse : gare aux cybercriminels

La Belgique démunie face à un feu de forêt majeur, titre La Libre… Malgré la canicule et la sécheresse, c’est un scénario catastrophe auquel notre pays a échappé pour l’instant, mais pour combien de temps ? "On n’a rien, c’est aussi simple que ça". Ce sont les premiers mots dans l’article du sapeur-pompier bruxellois Eric Labourdette.

Si pour l’instant, la situation est gérable. On manque de formation, de matériels et de pompiers. Dans la province du Luxembourg, par exemple, écrit La Libre, il y a encore quelques autopompes 4X4 capables de traverser la broussaille. Mais si un feu important survenait en forêt de Soignes à Bruxelles, les pompiers ne sont pas équipés pour le contrer. Dans ce genre de situations, il faudrait que toutes les zones de secours se coordonnent et s’entraident.

Mais la Belgique n’est tout simplement pas prête à affronter des incendies extrêmes. Pour Philippe de Wouters, directeur de la Société royale forestière de Belgique, le verdict est clair et sans appel, souligne La Libre. Pour lui, il est primordial de se mettre autour de la table, et anticiper une catastrophe de ce genre.