La revue de presse : fuite du Pentagone, l’espion serait un gamer de 21 ans

Sur la vidéo de son arrestation, publiée par The New York Times, le jeune homme porte un short rouge et t-shirt kaki. Encadré par six soldats en armes, l’auteur présumé des fuites du Pentagon se laisse docilement guider jusqu’à l’arrière d’un véhicule blindé. Le sous-titre ? "Sur le terrain, au moment de l’arrestation."

Au moment de cette arrestation, cela fait plusieurs heures déjà que le nom de Jack Teixeira circule. Le Monde rapporte ce matin qu’un journaliste du New York Times a été frappé à sa porte, hier, avant l’arrivée de la police.

En Une aussi, cette photo, le jeune militaire en uniforme s’immortalise dans un miroir. Sur le cliché, le visage est encore celui d’un gamin. Et le titre de Gazet Van Antwerpen le souligne : "Gamer de 21 ans derrière les fuites des documents du pentagone, arrêté. Jack Teixeira, amateur d’arme, travaillait pour l’armée américaine."