La contestation se poursuit chez Delhaize. Mais pourquoi une telle bataille entre direction et syndicats ? C’est la question que se pose Le Soir. Une des raisons avancées dans le Soir : le syndicat perdrait des affiliés avec la nouvelle organisation, comme un parti politique perd des membres. Cette explication ne plaît pas du tout au syndicat.

Selon ses représentants, il s’agit surtout de préserver les conditions de travail et de rémunération des travailleurs parce que, sous franchise, aucun encadrement du patron et donc risque de détérioration. L’objectif est aussi de lutter contre la création d’un nouveau modèle de commerce, contre "une nouvelle vague d’ubérisation de la société", similaire à l’horeca, qui a recours aux flexijobs en masse.

Une des craintes, c’est la perte de revenu, du fait du changement de commission paritaire sous le régime de franchise. Minime cette perte, lit-on dans la DH, et loin des 30% de perte invoquée par des travailleurs. Par contre, en changeant de commission paritaire, les conditions de travail varient effectivement, contrairement à ce qu’assure la direction : des heures travail en plus et des primes en moins.