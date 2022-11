La revue de presse : Franchir le cap de la COP

Pour le Figaro, pas sûr que cette réunion parvienne à dépasser le stade des incantations. Bien sûr, on a entendu que cette COP 27 serait celle de la "mise en œuvre" et qu’il était temps de "passer aux actes" mais la plupart des spécialistes ont déjà traduit : "en creux, ces formules incantatoires trahissent une forme de fatalisme." Regardez les absents, écrit le quotidien français :

Pas la Chine – premier pollueur mondial, Pas l’Inde – futur plus large population. Une bonne partie du G20, non plus ne sera pas là. Les Etats Unis, empêtrés dans leurs élections de midterms. "Joe Biden s’annonce bien affaibli." Et les dirigeants (européens, notamment) ont en tête d’autres soucis que les chiffres du GIEC : occupés à remplir leurs cuves, ils suivent de plus près la hausse de l’inflation, les tensions qu’elles suscitent et l’explosion des dettes publiques. En somme, écrit le quotidien, l’heure n’est pas au multiculturalisme.