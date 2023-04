La revue de presse : France, président cherche apaisement... la cause ? Rupture de confiance

Libération lance ce matin un S.O.S. démocratie.

Selon un sondage réalisé pour le quotidien, 1 Français sur 2 estime que le Président pratique un pouvoir autoritaire. 3 sur 4 jugent la démocratie française "en mauvaise santé." En somme, écrit Libération, pour les Français, la méfiance règne.

Pour renouer ce lien, pour retrouver cette confiance, Emmanuel Macron mise sur la prise de parole, explique Le Monde.

Parler ? Enfin, diront les soutiens du Président. Encore, répondront les autres. Parler, pour donner son analyse de la situation, indique l’Elysée, au Monde. Pour montrer qu’il a entendu les incompréhensions et la colère suscitée par sa réforme de retraite.

"De manifestation en coup de théâtre, parfois même pitoyable, voire violent, dans la parole ou dans le geste, écrit Le Figaro, le long débat sur la réforme des retraites a pris les allures d’un match." Qui a gagné, demande l’éditorialiste du quotidien ? L’exécutif a bien son texte, oui. Une réforme, validée par le Conseil constitutionnel et promulguée par le Président. Certes, les syndicats se mobiliseront le 1er mai, mais l’exécutif a la légalité avec lui, analyse Le Monde. (Et encore ! A lire l’avis d’un constitutionnaliste - Dominique Rousseau - dans les mêmes colonnes, "si la décision du Conseil Constitutionnel s’impose, elle reste mal fondée et mal motivée en droit. Elle ne vide pas le contentieux et ne le referme pas.")