La revue de presse : France, la tension monte d’un cran

Pour Le Figaro, la responsabilité des émeutes est à chercher du côté de "ceux qui depuis des années soufflent sur les braises de l’anarchie". Pêle-mêle, le quotidien français y glisse aussi bien les députés de la France Insoumise que ce qu’il qualifie d’activistes associatifs. Si les comparaisons fleurissent avec les émeutes de 2005, la grande différence, ici, juge Le Figaro, ne tient pas au fait que l’enquête avance à grand pas. Cela tient surtout à l’exploitation politique qui en est faite. Le Figaro y voit un lien direct avec la remise en question de l’ordre républicain.

Plutôt que d’affirmer, Libération choisit lui d’interroger. "Comment peut-on mourir ainsi, en France, abattu à bout portant par un policier après un possible refus d’obtempérer ?

Pire, comment peut-on mourir ainsi à 17 ans ? Le désarroi face à cette question sans réponse est compréhensible. L’émotion la plus vive n’est pas cantonnée à Nanterre". Et si le schéma républicain se déroule désormais comme il se doit, estime l’éditorialiste (Mise en examen, détention provisoire, appels au calme, communiqué de deuil et minute de silence) Libération poursuit ses questions. : "Où était la République avant la vidéo qui a déclenché tout ceci ? Pourquoi, malgré les nombreuses alertes – documentée par la presse – sur les problèmes structurels des forces de l’ordre. Sur la formation raccourcie aux armements guerriers. Sur le noyautage par des syndicats d’extrême droite, sur la complaisance de la hiérarchie envers les bavures. Pourquoi, rien ou presque n’a été fait pour éviter une mort gratuite ?"

Le Temps y apporte depuis la Suisse une piste de réponse : dans les banlieues de France, la colère est trop sporadique pour que le monde politique français se décide à lui apporter une réponse. On se souvient de 2005. Pas des réponses politiques. Simplement car, contrairement aux autres colères françaises, des retraites aux gilets jaunes, "la colère des banlieues a du mal à s’organiser, à se transformer en pression politique durable". Si la colère est subie par la République, elle n’est pas entendue par les élus.

Le titre en Une de Libération en tire une conclusion : "forcement, les gens se rebellent".