La revue de presse : France, comment apaiser les révoltes ?

Le Soir aussi a perçu cette "image écornée" de la République française, "image d’un pays qui semble vivre sur un volcan." A la recherche des raisons qui pourraient expliquer la situation française, Le Soir s’appuie sur l’interview de François Dubet, publié dans Le Monde. "Inégalité. Non-inclusion. Absence de projet. "Face à une minorité éblouissante."

Pour La Libre, "la France ne pourra pas espérer mater indéfiniment ces révoltes chroniques par la force." Le Laatste Nieuws ne cherche pas à s’embarrasser de concept. Deux bombes à retardements menacent notre voisin.

"A cause de la couleur de leur peau ou de la consonance de leur nom de famille, des générations de Français souffrent de rejet. Délit de faciès et de patronyme.

L’autre bombe concerne les forces de l’ordre. Par manque d’argent et de vision, cette police est minée par un professionnalisme est en baisse. Ignorer les racines du problème, c’est déclencher ces bombes."

"Il n’y a que les chiens qui deviennent gentils quand on les frappe"

Het Laatste Nieuws

Pour Le Soir – toujours appuyer sur l’interview de François Dubet – il y a lieu de se focaliser sur les raisons de cette exclusion, de ce rejet.

Dans les banlieues rouges – communistes d’après guerre – l’appartenance à la société se réalisait à travers un cadre syndical, par les mouvements d’éducations. Via les partis populaires. Aujourd’hui, les syndicats et les partis ne parviennent plus à remplir ce rôle. Les banlieues ont par là perdu leur voix, leur citoyenneté, l’appartenance à leur pays. Il faut – estime donc Le Soir en édito – recréer des relais.

Dernière piste, celle-là est évoquée par The Guardian. "Il n’y a plus d’espoir"

C’est une habitante de Borny, banlieue de 17.000 habitants, qui lâche cette phrase.

Borny, à 3 kilomètres à peine du centre animé de Metz et son avant-poste du Louvre, compte un taux de chômage plus élevé que le reste du pays et une population, pour moitié sous le seuil de pauvreté. Ce week-end, la bibliothèque publique a été incendiée. 110.000 livres et documents ont été détruits. L’endroit servait aux enfants du quartier pour faire leurs devoirs. Noura, 21 ans, a regardé l’incendie depuis ses fenêtres. C’est là qu’elle étudiait ses examens.

"Ici, l’égalité des chances n’existe pas, reprend une habitante de Borny, il n’y a pas d’espoir."